Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp получил новую функцию для общения при помощи голосовых сообщений вместе с последним апдейтом. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на WABetaInfo.
Сотрудники WABetaInfo занимаются исследованием новых релизных и бета-версий мессенджера WhatsApp и оперативно рассказывают об обновлениях и исправлениях. В этот раз они обнаружили сразу две новых фишки.
Во-первых, WhatsApp научился скрывать время и дату вашего последнего визита для неизвестных аккаунтов и собеседников. Неизвестными в данном случае считаются те, с кем вы никогда ранее не переписывались. Кроме того, такие люди даже не смогут увидеть, что вы находитесь в сети в данный момент. Если номер телефона собеседника у вас сохранен, то по умолчанию он будет видеть ваш статус. Однако это можно отключить — то есть, сделать так, чтобы время последнего посещения не видел вообще никто.
Во-вторых, из бета-статуса наконец вышла возможность прослушивать собственные голосовые сообщения перед отправкой. Сделать это можно после того, как запись окончена — то есть вы нажали кнопку «стоп» или отпустили палец. При этом на экране появится треугольник воспроизведения. После записи голосового сообщения вы можете переслушать его, удалить по значку «корзины», если запись вам не понравилась, или же отправить, если всё в порядке.
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