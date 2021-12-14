Где найти

Как выбрать

Как отменить

Что еще нужно знать

Во-первых, «цифровой наследник» сможет получить доступ к вашему устройству и аккаунту iCloud и Apple ID только после вашей смерти; для этого ему понадобится не только ключ доступа, но и свидетельство о смерти. Всё это нужно будет предоставить службе поддержки Apple.

Во-вторых, наследник сможет получить доступ не ко всем вашим данным — например, логина и пароли от ваших аккаунтов, а также приобретённый медиаконтент останутся ему недоступны.

В-третьих, стать «цифровым наследником» может совершенно любой человек. Ему необязательно иметь устройство Apple или аккаунт Apple ID.

Вместе с iOS 15.2 и iPadOS 15.2 Apple выпустила для всех желающих новую функцию — «Цифровое наследство». Она позволяет заранее назначить любого человека, который сможет получить доступ к ограниченному количеству данных вашего Apple-девайса.В этом материале мы расскажем, как настроить своего «цифрового наследника».Эта функция «спряталась» в личных настройках аккаунта Apple ID. Откройте «Настройки», нажмите на свое имя и выберите «Пароль и безопасность». Там вы найдете пункт «Цифровое наследство».Нажав на «Цифровое наследство», вы увидите диалоговое окно, которое поясняет суть данной функции. Нажмите «Выбрать наследника», чтобы продолжить настройку.Теперь на экране появится список контактов. Вы можете выбрать любого человека из этого списка — причём необязательно, чтобы он пользовался устройством от Apple.Если у наследника есть iMessage, устройство предложит отправить ему код доступа в нём. В другом случае останется пункт «Распечатать», но не пугайтесь — если принтера нет, то PDF-файл с кодом доступа можно просто сохранить в какой-то программе (локально или в iCloud) или же отправить его любым другим способом, как показано на скриншотах.Документ для цифрового наследника выглядит вот так:«Цифровой наследник» может быть не один. Кроме того, уже назначенного человека вы можете удалить из списка. Чтобы управлять наследниками, войдите в «Настройки» → свое имя → «Пароль и безопасность» → «Цифровое наследство» и измените настройки этой функции.В работе этой функции есть несколько нюансов.Ранее мы рассказали о других нововведениях в iOS 15.2 и macOS Monterey.