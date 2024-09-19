WhatsApp перестанет быть серым и скучным. Красота уже на подходе

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Мессенджер получит кастомизацию, о которой пользователи давно мечтали.Об этом сообщают специалисты из WABetaInfo. Похоже, что вскоре чаты мессенджера можно будет разукрасить на свой вкус. Функцию. кастомизации заметили в бета-версии WhatsApp v2.24.20.12. Вы сможете выбрать цвет пузыриков сообщений, а также сменить обои чата.Специалисты отмечают, что на выбор есть несколько предустановленных обоев, однако проверить удалось не все. При смене задника, пузыри сообщений подстраиваются автоматически, сохраняя цветовой акцент. Выбранный вами вариант не меняет настройки в чате собеседника и будет виден только вам. Судя по всему, изменения меняют фон во всем приложении и на данный момент задать разные обои в нескольких чатах нельзя.Также замечена функция плавной регулировки темной темыОжидается, что украшательства добавят в мессенджер вместе с ближайшими обновлениями.