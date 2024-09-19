WhatsApp перестанет быть серым и скучным. Красота уже на подходе

Артем
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Мессенджер получит кастомизацию, о которой пользователи давно мечтали.

Об этом сообщают специалисты из WABetaInfo. Похоже, что вскоре чаты мессенджера можно будет разукрасить на свой вкус. Функцию. кастомизации заметили в бета-версии WhatsApp v2.24.20.12. Вы сможете выбрать цвет пузыриков сообщений, а также сменить обои чата. 

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Специалисты отмечают, что на выбор есть несколько предустановленных обоев, однако проверить удалось не все. При смене задника, пузыри сообщений подстраиваются автоматически, сохраняя цветовой акцент. Выбранный вами вариант не меняет настройки в чате собеседника и будет виден только вам. Судя по всему, изменения меняют фон во всем приложении и на данный момент задать разные обои в нескольких чатах нельзя. 

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Также замечена функция плавной регулировки темной темы

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Ожидается, что украшательства добавят в мессенджер вместе с ближайшими обновлениями.
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Источник:
WABetainfo
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