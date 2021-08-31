WhatsApp работает над новой функцией для безопасности переписок. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.
Речь идет о модернизации самоуничтожающихся чатов. Ранее они уже были внедрены в мессенджер выборочно — пользователь мог вручную установить таймер в каждом отдельном диалоге и чат становился исчезающим. Однако теперь в последней бета-сборке WhatsApp с номером 2.21.18.7 разработчики обнаружили новый переключатель.
Оказывается, теперь пользователь может один раз включить «Исчезающий режим» — и все новые чаты будут автоматически созданы в нём. После включения этой функции каждый новый диалог, который вы начнете, будет автоматически удаляться через определенный промежуток времени. При этом ваш собеседник получит специальное уведомление.
Напомним, что в Telegram есть функция исчезающих сообщений. Она доступна в обычных и в «секретных чатах», использующих сквозное шифрование, но настраивается вручную каждый раз при создании нового чата. Мессенджер не позволяет сделать каждый новый диалог «секретным» или самоуничтожающимся.
Ранее эксперты подвергли критике реализацию «исчезающих чатов» в WhatsApp. В частности, при некоторых условиях медиафайлы, которые были отправлены в «исчезающем» режиме, могли сохраняться в памяти устройства даже после их удаления. Кроме того, пользователи оказались недовольны небольшим выбором вариантов таймера — в том же Telegram временных промежутков для удаления чата гораздо больше.
Ранее мы рассказали о серьезной уязвимости в «секретных чатах» Telegram — мессенджер отказался её устранять.
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Вряд ли люди будут постоянно скриншоты делать
У людей истории переписки не сохранится и доказать ещё сложнее будет, что вообще был контакт с мошенником