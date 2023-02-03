WhatsApp наконец-то получит простейшую, но очень полезную функцию. В Telegram она была ещё 7 лет назад

Фархад

WhatsApp

Портал WABetaInfo обнаружил в новой бета-версии WhatsApp для Android (2.23.3.17) функцию закрепления сообщений в чатах.

Простейшая фича, которая была в Telegram с 2016 года, добралась до WhatsApp только в 2023 году.

Эта функция является действительно полезной для мессенджеров, особенно в групповых чатах, поскольку она позволяет закреплять важные заметки в верхней части беседы, чтобы другим участникам группы было легче их найти.

WhatsApp

На опубликованном скриншоте видно, что при использовании старой версии WhatsApp мессенджер уведомит о закреплённом сообщении обычным текстом и попросит обновить приложение.

Ожидается, что WhatsApp запустит эту функцию для всех пользователей в ближайшие несколько недель.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
WABetaInfo
Cсылки по теме:
Как написать человеку в WhatsApp, не добавляя его в контакты
Вышла специальная версия WhatsApp для Mac с чипами Apple Silicon
WhatsApp скоро перестанет портить фотографии при отправке

Рекомендации

Рекомендации

Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже
Тысячи смарт-часов Galaxy Watch по всему миру выключились и больше не включились
Нейросеть научилась «скрещивать» две картинки. Мы попробовали и создали монстра

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bazily
+238
Bazily
Воцап всегда в роли догоняющего, пора бы уже привыкнуть к этому.
Сегодня в 17:31
#