WhatsApp наконец-то получит простейшую, но очень полезную функцию. В Telegram она была ещё 7 лет назад

Портал WABetaInfo обнаружил в новой бета-версии WhatsApp для Android (2.23.3.17) функцию закрепления сообщений в чатах.
Простейшая фича, которая была в Telegram с 2016 года, добралась до WhatsApp только в 2023 году.
Эта функция является действительно полезной для мессенджеров, особенно в групповых чатах, поскольку она позволяет закреплять важные заметки в верхней части беседы, чтобы другим участникам группы было легче их найти.
На опубликованном скриншоте видно, что при использовании старой версии WhatsApp мессенджер уведомит о закреплённом сообщении обычным текстом и попросит обновить приложение.
Ожидается, что WhatsApp запустит эту функцию для всех пользователей в ближайшие несколько недель.