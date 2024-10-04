WhatsApp превращается в новую соцсеть? В мессенджере теперь можно отмечать других пользователей в статусе

Фархад
WhatsApp

Пока Telegram планирует разработать аналог YouTube, конкуренты из WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет отмечать других людей в обновлениях статуса.

Новая функция позволяет отмечать до пяти других аккаунтов WhatsApp в статусе. При отметке эти пользователи получат личное уведомление и смогут поделиться статусом в своём аккаунте. Более того, WhatsApp предусмотрел элементы управления конфиденциальностью, поэтому пользователи смогут скрыть имена других людей, отмеченных в статусе.

В дополнение к этому WhatsApp добавил возможность лайкать статусы одной кнопкой. Похоже, разработчики действительно превращают мессенджер в полноценную соцсеть. Правда, у них уже есть несколько других соцсетей.

Новые функции уже внедряются и скоро станут доступны пользователям по всему миру.

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Источник:
WhatsApp
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