WhatsApp превращается в новую соцсеть? В мессенджере теперь можно отмечать других пользователей в статусе

Пока Telegram планирует разработать аналог YouTube, конкуренты из WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет отмечать других людей в обновлениях статуса.
Новая функция позволяет отмечать до пяти других аккаунтов WhatsApp в статусе. При отметке эти пользователи получат личное уведомление и смогут поделиться статусом в своём аккаунте. Более того, WhatsApp предусмотрел элементы управления конфиденциальностью, поэтому пользователи смогут скрыть имена других людей, отмеченных в статусе.
В дополнение к этому WhatsApp добавил возможность лайкать статусы одной кнопкой. Похоже, разработчики действительно превращают мессенджер в полноценную соцсеть. Правда, у них уже есть несколько других соцсетей.
Новые функции уже внедряются и скоро станут доступны пользователям по всему миру.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.