WhatsApp не предоставит возможности использовать один аккаунт на двух смартфонах. Об этом сообщает ресурс WABetaInfo.
Речь идет о долгожданной для многих функции «мультиаккаунта». Ранее о ней публично заявил сам Марк Цукерберг, а также упоминания «мультиаккаунта» нашли и в бета-версиях мессенджера. Однако разработчики обнаружили один нюанс: функция касается только настольной и веб-версии WhatsApp. Это означает, что мессенджер наконец-то избавится от непрерывной привязки настольного клиента к смартфону — архаизм, который пора было исправить уже несколько лет. Пользователь сможет привязать к одному смартфону до четырех «дополнительных» устройств.
Однако теперь точно известно, что пользователь не сможет использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких смартфонах или планшетах. Эта функция очень пригодилась бы тем, кто активно пользуется мессенджером, скажем, на iPhone и на iPad, и хотел бы получить на планшете полноценный софт. Такого, к сожалению, не случится. Кроме того, официального клиента для WhatsApp для iPad до сих пор не существует — разработчики не позволяют установить на планшет даже iPhone-версию приложения.
Напомним, что большинство популярный мессенджеров позволяют полноценно использовать приложение на любом типе устройств. Например, Viber полноценно поддерживает смартфоны, планшеты и ПК, позволяя использовать один аккаунт на всех этих устройствах. Telegram и Signal также имеют полноценное приложение для основных видов гаджетов (смартфоны, планшеты и ПК) и позволяют авторизоваться в них. К слову, в случае с Signal на iPad пользователь даже может выбрать — привязать ли планшет к аккаунту смартфона, или использовать его как самостоятельное устройство.
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Не уверен. Пытался перенести чаты со смартфона с андроидом на iPad. Оказалось на смартфоне в настройках есть пункты резервирования и восстановления, а на iPad они отсутствуют напрочь.