WhatsApp стал ещё безопаснее. В нём появилась верификация аккаунта по почте

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Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили обновление, в котором появилась возможность привязки учётной записи к адресу электронной почты.С помощью этого нововведения пользователи «зелёного мессенджера» могут аутентифицироваться в WhatsApp, используя подтверждение по электронной почте вместо SMS. Ранее эта функция была доступна в бета-версии приложения.Чтобы добавить адрес электронной почты в свой аккаунт, перейдите во вкладку «Профиль» > «Учётная запись» > «Адрес электронной почты». WhatsApp заверяет, что ваш почтовый ящик не будет виден другим пользователям.