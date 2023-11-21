WhatsApp стал ещё безопаснее. В нём появилась верификация аккаунта по почте

Фархад
WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили обновление, в котором появилась возможность привязки учётной записи к адресу электронной почты.

С помощью этого нововведения пользователи «зелёного мессенджера» могут аутентифицироваться в WhatsApp, используя подтверждение по электронной почте вместо SMS. Ранее эта функция была доступна в бета-версии приложения.

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Чтобы добавить адрес электронной почты в свой аккаунт, перейдите во вкладку «Профиль» > «Учётная запись» > «Адрес электронной почты». WhatsApp заверяет, что ваш почтовый ящик не будет виден другим пользователям.
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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

samOsebe
+529
samOsebe
скорей бы два акка заработали в одном приложении. всё остальное не так уж и ожидаемо (для меня по крайней мере)
23 минуты назад
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