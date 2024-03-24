WhatsApp тестирует суперполезную фичу, которой нет ни в одном мессенджере

Разработчики WhatsApp трудятся над несколькими нововведениями, в том числе одной очень полезной возможностью — поддержка общения с пользователями других мессенджеров. Настройки, которые должны включать эту опцию, замечены в свежей бета-версии WhatsApp для Android.
Пользователь сможет зайти в настройки WhatsApp и открыть доступ другим мессенджерам — тогда люди смогут писать ему в этот мессенджер, даже если сами они пользуются другими программами. Также можно указать, через какие конкретно мессенджеры будет вестись переписка.
В настоящее время эти настройки по большей части пустые, поэтому воспользоваться новой возможностью пока не получится. Очевидно, что перед разработчиками WhatsApp стоит очень сложная и амбициозная задача, ведь им необходимо обеспечить совместимость их мессенджера с чужими протоколами передачи данных, а их код в большинстве случаев закрыт.
Не стоит думать, что кроссмессенджерное общение — инициатива разработчиков WhatsApp, вовсе нет. Дело в том, что они обязаны реализовать его по требованию Еврокомиссии, которая недавно приняла новую редакцию закона Digital Markets Act (того самого, благодаря которому должны появиться сторонние магазины приложений для iOS). Не исключено, что совместимость WhatsApp с другими мессенджерами появится исключительно в странах Евросоюза, а на другой территории она будет заблокирована, ведь требования Еврокомиссии распространяются не на все государства.
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