Microsoft обновила легендарное Windows-приложение, которое оставалось убогим 40 лет подряд



Компания Microsoft добавила полезную функцию в свой нативный «Блокнот» для Windows. Приложение не имело ничего подобного с 1983 года.



Согласно источнику, во встроенном в Windows «Блокноте» появилась проверка орфографии — скорее всего, фичу добавили ввиду того, что WordPad был выпилен из системы. Опция работает в «Блокноте» точно так же, как в Word: слово с опечаткой подчеркивается красным цветом, а по щелчку правой кнопкой мыши можно просмотреть варианты замены или исправления. Кроме того, пользователям доступна автозамена для автоматического исправления ошибок по ходу печати.



Компания Microsoft добавила полезную функцию в свой нативный «Блокнот» для Windows. Приложение не имело ничего подобного с 1983 года.Согласно источнику, во встроенном в Windows «Блокноте» появилась проверка орфографии — скорее всего, фичу добавили ввиду того, что WordPad был выпилен из системы. Опция работает в «Блокноте» точно так же, как в Word: слово с опечаткой подчеркивается красным цветом, а по щелчку правой кнопкой мыши можно просмотреть варианты замены или исправления. Кроме того, пользователям доступна автозамена для автоматического исправления ошибок по ходу печати.

«Эта функция включена по умолчанию для некоторых типов файлов, но отключена в файлах журналов и других типах файлов, обычно связанных с кодированием. Вы можете включить или выключить этот параметр глобально или для определенных типов файлов в настройках приложения «Блокнот» или временно для текущего файла в контекстном меню», — Microsoft.



Сейчас опция доступна пользователям бета-версии Windows 11, которая вскоре выйдет для всех. Помимо проверки орфографии, компания планирует встроить в «Блокнот» счетчик символов — все эти нововведения существенно повысят полезность приложения, которое до сих пор годилось разве что для маловажных заметок «на быструю руку».



