

WhatsApp запустил групповые голосовые и видеочаты для восьми человек на iOS и Android. Новая функция уже доступна в публичных версиях мессенджера. Для получения доступа к этой возможности нужно установить последнее обновление из магазинов App Store или Google Play.



Отмечается, что новая версия с видеозвонками на 8 человек уже доступно для всех пользователей iOS, а на Android обновление выкатывается постепенно. Для работы новой функции нужно чтобы последняя версия была установлена у всех участников разговора.



Помимо этого, разработчики WhatsApp сообщили, что благодаря новым правилам ограничения на пересылку контента удалось сократить на 70% сообщения со статусом «высокого уровня пересылки». Это решение в свою очередь уменьшило распространение фейков.





