Разработчики мессенджера WhatsApp недавно в целях борьбы с дезинформацией по поводу пандемии коронавируса COVID-19 ввели ограничение на пересылку сообщений. Появилась информация, что приложение для iOS скоро потеряет одну очень удобную возможность.
Сообщается, что в ближайшем обновлении приложение для iPhone «потеряет» функцию быстрой отправки изображений и ссылок. Она уже удалена из последней бета-версии WhatsApp. Возможность позволяла с помощью длительного нажатия выбрать из списка недавно использованные контакты для быстрой отправки им медиафайлов. Эта функция появилась ранее в этом году.
Пользователи по-прежнему смогут отправлять изображения и ссылки в WhatsApp, но для этого им придется запустить приложение на своем смартфоне. Бета-тестеры рассказали, что функция может вернуться в будущем, если разработчики обеспечат её стабильную работу.
Сообщается, что в ближайшем обновлении приложение для iPhone «потеряет» функцию быстрой отправки изображений и ссылок. Она уже удалена из последней бета-версии WhatsApp. Возможность позволяла с помощью длительного нажатия выбрать из списка недавно использованные контакты для быстрой отправки им медиафайлов. Эта функция появилась ранее в этом году.
Пользователи по-прежнему смогут отправлять изображения и ссылки в WhatsApp, но для этого им придется запустить приложение на своем смартфоне. Бета-тестеры рассказали, что функция может вернуться в будущем, если разработчики обеспечат её стабильную работу.
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