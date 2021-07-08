Компания Huawei представила три планшета под управлением HarmonyOS 2.0. Все они будут официально продаваться в России. Ниже — подробности об этих моделях, а также цены на них в нашей стране.Это устройство получило IPS-дисплей диагональю 10,95 дюйма и разрешением 2560х1600 пикселей. Матрица поддерживает частоту обновления изображения 120Гц с адаптивной технологией, а также цветовой охват DCI-P3. Устройство поддерживает фирменный стилус M-Pencil 2, который примагничивается к корпусу и заряжается от планшета (привет, iPad Pro).Что касается производительности: девайс оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 865, с восемью ядрами. Объем оперативной памяти — 6 Гб, других конфигураций нет. А вот встроенный накопитель можно выбрать из трех вариантов: 64, 128 либо 256 Гб. Модуль камеры имеет разрешение 13 Мп.Планшет питается от аккумулятора емкостью 7250 mAh. Из приятных нюансов — четыре стереодинамика, брендированных Harman Kardon.Планшет имеет IPS-LCD-дисплей 10,8 дюймо с разрешением 2560х1600. Технология адаптивных 120Гц также в наличии.Сердцем планшета стал процессор Qualcomm Snapdragon 870, объем оперативной памяти — 8 Гб, объем встроенного накопителя — 128 Гб. Других модификаций нет. Планшет питается от аккумулятора емкостью 7250 mAh.Устройство поддерживает быструю, а также беспроводную зарядку — в том числе и реверсивную. Поддержка M-Pencil 2 в полном объеме — он идет в комплекте с планшетом.Этот планшет является флагманским в представленной линейке. Он получил OLED-дисплей, разрешение которого пока не называется — известно лишь то, что он имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает 120 Гц. Поддержка стилуса M-Pencil заявлена в полном объеме.За звук отвечают восемь динамиков, которые также брендированы Harman Kardon.Устройство работает под управлением топового чипа от Huawei — 8-ядерного Kirin 9000E, он изготовлен по техпроцессу 5 нм. Что касается памяти — существует только одна модификация с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной. Цена различается в зависимости от наличия в комплекте фирменного стилуса и клавиатуры.Емкость аккумулятора составляет 10050 mAh, планшет поддерживает быструю зарядку до 40 Ватт.Предзаказ на все три модели стартует с 20 июля 2021 года.