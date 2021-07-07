Знаменитые роботы-курьеры от «Яндекса», доставляющие еду в столице РФ, будут прислуживать студентам и профессорам американских колледжей и университетов. Об этом рассказала компания по доставке еды в США.
Представитель Grubhub — крупнейшего доставщика еды в Штатах — сообщил, что компания договорилась с «Яндексом» об использовании их роверов для доставки продуктов и готовой еды в студенческих городках при колледжах и университетах. Подробности коммерческих условий сделки пока неизвестны, но можно утверждать, что «Яндекс» будет получать гонорар от Grubhub за услуги доставки.
Российских роверов включат в платформу доставки, которая была разработана в Grubhub специально для образовательных учреждений — одной из её особенностей является возможность оплаты заказа студенческой или преподавательской картой. Управление роверами будет интегрировано в мобильное приложение компании — когда роботизированный курьер приблизится к заказчику, в приложении на его смартфоне появится кнопка для открытия крышки.
Представитель Grubhub отозвался о технологиях «Яндекса» как об очень «достойных, активно развивающихся и многообещающих». На данный момент компания уже обслуживает более 250 кампусов образовательных учреждений США, и роверы «Яндекса» появятся в них уже в этом году.
Ранее мы рассказали о том, что «Яндекс» запустил кикшеринг в своей экосистеме. Однако у компании не всё так гладко — например, «Яндекс.Такси» обязали выплатить клиентке более 3 млн рублей.
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