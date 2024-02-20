WhatsApp запретит делать скриншоты

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В свежей бета-версии WhatsApp обнаружен запрет на скриншоты определенных частей приложения. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, это нововведение является продолжением предыдущего запрета на сохранение чужих фото профиля к себе в галерею. Теперь мессенджер получит еще один запрет — страничку с данными собеседника нельзя будет заскриншотить.







WhatsApp внедряет такие ограничения для того, чтобы злоумышленники не использовали фотографии пользователей в непотребных целях. При попытке сделать скриншот на Android-смартфоне появляется предупреждение, что данное действие запрещено.



В бета-версии для iOS такого запрета пока не найдено. Кроме того, неясно, сможет ли WhatsApp вообще его установить, ведь iOS не позволяет сторонним приложениям запрещать делать скриншоты. Напомним, что Telegram вышел из ситуации иначе — вместо запрета съемки «секретных чатов» он просто присылает в чат оповещение, когда один из собеседников делает скриншот на iOS.