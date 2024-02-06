Почти каждый второй россиянин залипает в Telegram. Но ему еще далеко до настоящего лидера рунета



В России резко растет популярность Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику.



Согласно источнику, исследование аудитории рунета провела компания Mediascope. Оказалось, что доля россиян, использующих Telegram, стремительно растет — например, за прошедший год она взлетела на 20%. Сейчас в мессенджере «заседает» каждый второй россиянин старше 12 лет; при этом в январе 2022 года им пользовались всего 20% жителей РФ.







В общем рейтинге самых популярных сервисов рунета Telegram занимает четвертую строчку. Безоговорочным лидером был и остается WhatsApp — его среднесуточный охват составляет 67% населения страны, при этом тоже продолжает расти. На втором месте с большим отрывом идет «Яндекс» (56%), на третьем — Google (53%). Любимый всеми YouTube оказался на шестой строке с охватом 44%, и это меньше чем ВКонтакте (45%).



Если посмотреть лишь на сегмент мессенджеров, то в нём Telegram на первом месте среди россиян 12-17 лет (79%) и 18-24 года (74%). У WhatsApp в тех же возрастных категориях показатели скромнее (66% и 68% соответственно), однако у пользователей 25 лет и старше «телега» уезжает в глухие аутсайдеры.