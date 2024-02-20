WhatsApp перенял самую спорную фичу Telegram, и она вам вряд ли понравится



В WhatsApp появились переосмысленные статусы. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, в бета-версии мессенджера статусы переместились и теперь будут постоянно находиться перед глазами. Как известно, сейчас статусы в WhatsApp являются аналогом сторизов, но просмотреть их можно в отдельной вкладке либо в профиле пользователя.







Вскоре статусы в WhatsApp переместятся прямо на страницу с чатами — точно так же сейчас сторизы реализованы в Telegram. Судя по изменениям в бета-версии, поверх всех чатов появится вкладка «Обновления», в которой будут собираться все сторизы-статусы ваших контактов и собеседников.



Скорее всего, некоторым пользователям нововведение придется не по душе, ведь минималистичный экран с чатами теперь будет захламлен ненужными им статусами. А любители сториз, напротив, будут в восторге, и, возможно, станут чаще их постить.