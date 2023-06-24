Wildberries приятно изменил правила получения и отмены заказов

Олег

WB


Маркетплейс Wildberries объявил о послаблении правил получения и отмены заказа. Об этом пишет его пресс-служба.

Согласно источнику, маркетплейс пытается реагировать на события в стране и сохранить стабильную работу в различных регионах. Среди прочего, компания пообещала ускорить обработку обращений покупателей в службу поддержки. Пункты выдачи в Ростовской и Воронежской областях продолжают работать полноценно. Но самое приятное даже не это.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами Wildberries объявил о послаблении некоторых правил. Например, маркетплейс продлит сроки получения заказа в ПВЗ; напомним, что товар, который не забрали в течение определенного времени, отправляется на склад, а с клиента автоматически списывается плата за возврат. Кроме того, если заказ будет задержан в пути, WB позволит отменить его бесплатно для покупателя.

Ранее мы сообщали, что OZON ограничил доставку заказов в ПВЗ южных регионов России. 

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Источник:
Пресс-служба Wildberries
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