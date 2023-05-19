Wildberries начал вгонять покупателей в минус
Александр Кузнецов —
Телеграм-канал «Кухня ритейла» опубликовал скриншот, выложенный одним из клиентов Wildberries. Судя по этому скриншоту, маркетплейс увёл покупателя в минус на несколько тысяч рублей, что отображается в балансе в личном кабинете.
Как такое могло получиться? С покупателя списаны средства за обратную доставку не полученных или возвращённых товаров, что вполне законно. Вероятно, человек хотел оплатить товары при получении, но в дальнейшем передумал и не стал их выкупать и получать. Если бы товары были оплачены, а затем возращены, Wildberries вернул бы их стоимость за вычетом платы за возврат, то есть минусовой баланс в этом случае не возникает. Обычно возврат обходится дешевле (от 50 до 100 рублей за товар), но если товар крупногабаритный или доставлен в отдалённый регион, плата за это может сильно увеличиться.
С таким балансом покупателю проще и выгоднее забросить этот аккаунт и завести новый. Но ему стоит понимать, что даже тогда возникший долг никуда не денется и может быть взыскан с него маркетплейсом через суд. Конечно, сумма не столь велика, чтобы судиться, но если таких должников накопится достаточно много, вполне вероятно, что Wildberries начнёт настойчиво требовать от них выплаты долгов.
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