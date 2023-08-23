Информация о рассылке Wildberries испорченных товаров оказалась фейком

Артем
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Telegram-канал SHOT-проверка сообщил, что сотрудникам затопленного склада запретили отправлять в брак, побывавшие под водой товары. Wildberries опровергли информацию. 

20 августа крупный склад в Подмосковье затопило. Под водой оказались десятки коробок с товаром и 500 м² складского помещения. По подсчетам Wildberries стихийное бедствие уничтожило продукцию на 15 млн рублей.



По словам Telegram-канала SHOT-проверка, сотрудники маркета рассказывают, что испорченный товар заставляют отправлять покупателям. Также один из работников ПВЗ якобы подтвердил, что приехала фура с 20 000 единиц товара, при этом руководство запретило списывать промокшие насквозь товары в брак.

Пресс-служба Wildberries опровергла слухи следующим сообщением:

«Распространяемая рядом Telegram-каналов, в том числе Shot и MPGO, информация о возврате поврежденных в Электростали товаров в продажу является фейком. Весь утраченный товар находится на инвентаризации, он будет утилизирован, а продавцам – выплачены компенсации».

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Источник:
SHOT
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Комментарии

+4736
Carter_Mayers
Охренеть, вот и бизнес блин называется. Отправлять такой товар и в таком состоянии клиентам, просто неуважения и хамства. Потом и гонят многие на хреновый бизнес, а ведь по сути правы получаются и быть такого в принципе не должно. Раз просрали ремонт вовремя крыши или ещё чего, так это халатность со стороны сотрудников и клиенты не должны страдать блин
час назад в 22:01
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+584
law
Карма?
час назад в 22:21
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