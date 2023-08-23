Информация о рассылке Wildberries испорченных товаров оказалась фейком

Telegram-канал SHOT-проверка сообщил, что сотрудникам затопленного склада запретили отправлять в брак, побывавшие под водой товары. Wildberries опровергли информацию.
20 августа крупный склад в Подмосковье затопило. Под водой оказались десятки коробок с товаром и 500 м² складского помещения. По подсчетам Wildberries стихийное бедствие уничтожило продукцию на 15 млн рублей.
По словам Telegram-канала SHOT-проверка, сотрудники маркета рассказывают, что испорченный товар заставляют отправлять покупателям. Также один из работников ПВЗ якобы подтвердил, что приехала фура с 20 000 единиц товара, при этом руководство запретило списывать промокшие насквозь товары в брак.
Пресс-служба Wildberries опровергла слухи следующим сообщением:
«Распространяемая рядом Telegram-каналов, в том числе Shot и MPGO, информация о возврате поврежденных в Электростали товаров в продажу является фейком. Весь утраченный товар находится на инвентаризации, он будет утилизирован, а продавцам – выплачены компенсации».
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