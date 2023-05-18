Wildberries перестанет химичить с правилами. За маркетплейс взялись очень жёстко
Александр Кузнецов —
По данным «Коммерсанта», Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) потребовала, чтобы Wildberries перестал слишком часто в одностороннем порядке вносить изменения в оферту и правила. Если такая практика продолжится, ФАС будет выступать за прямое государственное регулирование работы маркетплейсов, то есть все правила для них будут писаться исключительно на законодательном уровне.
Экспертный совет ФАС рекомендовал Wildberries исключить действия, которые в короткий срок меняют условия работы продавцов и покупки товаров клиентами. Также маркетплейсу было рекомендовано создать механизм досудебного разрешения споров и проработать «разумные и соразмерные условия для пользователей». ФАС ждёт ответа от Wildberries до конца весны.
Часто и резко меняющимися условиями продажи и покупки товаров на Wildberries бывают недовольны все: продавцы, владельцы пунктов выдачи, покупатели. Недовольство также высказывают работники складов и сортировочных центров. Wildberries в одностороннем порядке меняет правила, причём новые нормы зачастую оказываются противоположны прежним. Иногда маркетплейс не раскрывает сути изменений (например, до сих пор достоверно неизвестно, по какому принципу на различные товары и для разных покупателей назначается та или иная сумма списания для обратного возврата товара при отказе от него). В случае с продавцами и владельцами ПВЗ ситуация не лучше, они зачастую не знают, за что и на какую сумму их оштрафуют. Такая ситуация приводит к напряжённым отношениям между бизнесменами, маркетплейсом и потребителями — вплоть до визита недовольных в офис Wildberries для разговора с менеджерами, ответственными за принятие решений.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
- Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
- Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных
- Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей