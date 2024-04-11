Wildberries позволил закупаться тем, у кого нет денег

Wildberries начал тестировать продажу товаров в кредит и рассрочку, а также с оплатой частями. Раньше товары можно было оплачивать только целиком, хотя списание позволяется оттянуть до момента получения заказа, то есть на несколько дней или недель, в зависимости от срока доставки.
В случае с кредитованием партнёром Wildberries стала брокерская компания Direct Credit, которая подбирает клиенту банки, готовые предоставить кредит или рассрочку. В рассрочку без переплаты можно приобрести товары категории «бытовая техника и электроника» (смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники и другие устройства). Кредит доступен для любых товаров, но их общая стоимость в заказе не может быть меньше 5 тысяч рублей.
Срок выплаты кредита или рассрочки — от 6 до 24 месяцев. Условия для каждого клиента рассчитываются индивидуально. После заполнения анкеты на сайте или в мобильном приложении в SMS-сообщении приходит ответ от банка, а подписать договор можно в ответном SMS.
Некоторым пользователям Wildberries также стала доступна оплата товаров частями. В момент оформления заказа списывается не вся сумма, а лишь её часть, а остальное списывается равными долями с определённой периодичностью. В настоящее время Wildberries дорабатывает условия предоставления такого способа оплаты, поэтому у разных клиентов они могут отличаться.
Что-то похожее есть и других маркетплейсов: например, Ozon предоставляет рассрочку на товары в некоторых категориях, на «Мегамаркете» можно оплачивать покупки используя сервис «Плати частями» от «Сбера», а «Яндекс Маркет» позволяет делить сумму покупки на части как без переплаты, так и с платой за эту услугу.
В случае с кредитованием партнёром Wildberries стала брокерская компания Direct Credit, которая подбирает клиенту банки, готовые предоставить кредит или рассрочку. В рассрочку без переплаты можно приобрести товары категории «бытовая техника и электроника» (смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники и другие устройства). Кредит доступен для любых товаров, но их общая стоимость в заказе не может быть меньше 5 тысяч рублей.
Срок выплаты кредита или рассрочки — от 6 до 24 месяцев. Условия для каждого клиента рассчитываются индивидуально. После заполнения анкеты на сайте или в мобильном приложении в SMS-сообщении приходит ответ от банка, а подписать договор можно в ответном SMS.
Некоторым пользователям Wildberries также стала доступна оплата товаров частями. В момент оформления заказа списывается не вся сумма, а лишь её часть, а остальное списывается равными долями с определённой периодичностью. В настоящее время Wildberries дорабатывает условия предоставления такого способа оплаты, поэтому у разных клиентов они могут отличаться.
Что-то похожее есть и других маркетплейсов: например, Ozon предоставляет рассрочку на товары в некоторых категориях, на «Мегамаркете» можно оплачивать покупки используя сервис «Плати частями» от «Сбера», а «Яндекс Маркет» позволяет делить сумму покупки на части как без переплаты, так и с платой за эту услугу.
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