Wildberries сломался по всей стране. Товары не заказать, посылку не получить

Олег

WB


Пользователи маркетплейса Wildberries массово жалуются на сбой в работе его сервисов. Подробности собрала Lenta.ru.

Согласно источнику, больше всего проблемы испытывают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но присутствуют они и в других регионах. Чаще всего сбой выражается в невозможности открыть приложение: не прогружается лента, список заказов, новые товары заказать тоже невозможно. Реже встречается проблема с ПО на пунктах выдачи — у операторов отображаются старые заказы, а доступных для выдачи не видно; кроме того, в некоторых случаях не получается оплатить доставленный заказ, для которого выбрана оплата при получении.

Wildberries пока не комментировал проблему, её причины и сроки устранения. 

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Источник:
lenta.ru
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