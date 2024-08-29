Wildberries сломался по всей стране. Товары не заказать, посылку не получить



Пользователи маркетплейса Wildberries массово жалуются на сбой в работе его сервисов. Подробности собрала Lenta.ru.



Согласно источнику, больше всего проблемы испытывают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но присутствуют они и в других регионах. Чаще всего сбой выражается в невозможности открыть приложение: не прогружается лента, список заказов, новые товары заказать тоже невозможно. Реже встречается проблема с ПО на пунктах выдачи — у операторов отображаются старые заказы, а доступных для выдачи не видно; кроме того, в некоторых случаях не получается оплатить доставленный заказ, для которого выбрана оплата при получении.



Wildberries пока не комментировал проблему, её причины и сроки устранения.