Wildberries тестирует новый способ оплаты заказов без банковской карты и СБП

Олег

WB


Несколько российских сервисов и маркетплейсов тестируют оплату заказов взглядом. Об этом пишут «Известия».

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Согласно источнику, речь идет о разработке Центра биометрических технологий (ЦБТ). Его гендиректор Владислав Поволоцкий рассказал, что технологию уже начал тестировать Wildberries, а также «Яндекс» в нескольких своих сервисах. Сейчас ЦБТ ведет переговоры с OZON, чтобы и он внедрил систему к себе.

«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — Владислав Поволоцкий. 

Новый тип оплаты не требует привязки банковской карты или счета в личном кабинете онлайн-площадки, и это решает сразу несколько проблем: дети случайно не оплатят заказ со смартфона родителей, при этом пользователь не будет волноваться, что маркетплейс спишет с карты что-то сверх ожидаемого. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

tellurian
+4706
tellurian
Хорошая инициатива, но я пока не готов пользоваться.
В перекрёстке давно уже есть.
Сегодня в 17:38
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+85
bagdan1978
С Бодуна можно такого назаказыватт взглядом)
Сегодня в 17:55
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