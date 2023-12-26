Wildberries тестирует новый способ оплаты заказов без банковской карты и СБП



Несколько российских сервисов и маркетплейсов тестируют оплату заказов взглядом. Об этом пишут «Известия».







Согласно источнику, речь идет о разработке Центра биометрических технологий (ЦБТ). Его гендиректор Владислав Поволоцкий рассказал, что технологию уже начал тестировать Wildberries, а также «Яндекс» в нескольких своих сервисах. Сейчас ЦБТ ведет переговоры с OZON, чтобы и он внедрил систему к себе.





«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — Владислав Поволоцкий.



Новый тип оплаты не требует привязки банковской карты или счета в личном кабинете онлайн-площадки, и это решает сразу несколько проблем: дети случайно не оплатят заказ со смартфона родителей, при этом пользователь не будет волноваться, что маркетплейс спишет с карты что-то сверх ожидаемого.