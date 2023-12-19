Wildberries кардинально поменял дизайн сайта. Вы можете пользоваться им уже сейчас

Александр

Wildberries проводит тестирование сайта с новым дизайном. Он уже доступен и во многом удобнее старого.

Обновлённый сайт Wildberries расположен по адресу global.wildberries.ru. Можно залогиниться в свой аккаунт с номером телефона — из личного кабинета подхватятся почти все данные (за исключением разве что раздела с избранными товарами, у которого и без того наблюдаются сложности синхронизации).

Отличия нового дизайна от старого хорошо заметны: изменился логотип и шрифты, многие элементы стали крупнее. Когда на странице множество товаров, можно навести курсор на любой из них и, сдвигая курсор, просматривать несколько фотографий товара. Также можно, не закрывая страницу, открыть быстрый просмотр товара в небольшом окне поверх всего. На странице товара появилось указание размера скидки и количество продаж, а график изменения цены стал более интерактивным — можно перемещать по нему курсор, чтобы видеть, сколько этот товар стоил в прошлом.

Дизайн непривычный, но он кажется более современным и удобным. Вероятно, после тестирования этим сайтом заменят прежний, и такое же оформление будет реализовано в мобильных приложениях Wildberries.
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