Wildberries кардинально поменял дизайн сайта. Вы можете пользоваться им уже сейчас

Wildberries проводит тестирование сайта с новым дизайном. Он уже доступен и во многом удобнее старого.
Обновлённый сайт Wildberries расположен по адресу global.wildberries.ru. Можно залогиниться в свой аккаунт с номером телефона — из личного кабинета подхватятся почти все данные (за исключением разве что раздела с избранными товарами, у которого и без того наблюдаются сложности синхронизации).
Дизайн непривычный, но он кажется более современным и удобным. Вероятно, после тестирования этим сайтом заменят прежний, и такое же оформление будет реализовано в мобильных приложениях Wildberries.
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