Wildberries в разы увеличил плату за возврат некоторых товаров

Александр

Wildberries изменил условия возврата, заметил телеграм-канал «Кухня ритейла». Теперь платить за обратную отправку на склад товаров, которые оказались не нужны, придётся в несколько раз больше, чем раньше.

К примеру, пользователи заметили, что возврат декоративной подушки в виде сердца отныне обходится в 300 рублей. Совсем недавно Wildberries списывал за то же самое не более 100 рублей, а в некоторых случаях (например, для клиентов с большим процентом выкупа) это было бесплатным.



Не исключено, что это единичный случай. Возврат многих товаров на Wildberries по-прежнему бесплатный или обходится в 100 рублей за штуку. В отдалённых регионах другие тарифы — там платная доставка и гораздо более дорогая обратная отправка на склад. То же самое касается крупногабаритных товаров.

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