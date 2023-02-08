Wildberries вернул возможность сдавать бракованные товары. Но всё опять не по-человечески!

Александр



В конце января Wildberries убрал с сайта и приложения возможность создавать заявку для возврата бракованного товара. Судя по жалобам в соцсетях, люди шли в пункты выдачи, но оттуда их отправляли в поддержку маркетплейса, а она зачастую отклоняла заявки, не особо разбираясь в ситуации.

Теперь форма для заполнения заявки вернулась:

  • В приложении: «Профиль»→ «Проверка товара» → «Создать заявку»
  • На сайте: «Профиль» → «Обращения и проверка товара» → «Проверка товара» → «Создать заявку»

В заявке нужно описать проблему, которая возникла с товаром. Также требуется приложить фотографии, на которых виден брак.

Заявки теперь рассматривает не сам Wildberries, а продавец, от которого пришёл товар. Рассмотрение занимает до 7 рабочих дней, если возврат одобрен, товар можно вернуть через пункт выдачи или вызвав курьера, а деньги вернутся на баланс. При отклонении можно заказать проведение экспертизы, и если она подтвердит, что брак возник не по вине покупателя, ему вернут деньги за товар и возместят расходы на экспертизу.



Закон о защите прав потребителей не предусматривает проведение экспертизы по желанию покупателя, её должен заказать продавец, если у него возник спор с покупателем относительно причин возникновения брака в товаре.

В правилах Wildberries указано, что при наличии брака можно вернуть товар в течение гарантийного срока, а если такой срок не установлен — в течение двух лет с момента покупки. При этом у покупателей не получается создать заявку на возврат товаров, купленных всего несколько недель назад — появляется сообщение, что истёк срок оформления заявки по ним.

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Комментарии

Dmitriy
+390
Dmitriy
Когда эта оленеводка со своей лавочкой накроется уже? Понятно, что у нее волосатая лапа в верхах...
Вчера в 18:26
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Esthet
+1702
Esthet
Дно дырявое👉🏻👌🏻а не маркет
31 минуту назад
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