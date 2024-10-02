Wildberries запустил долгожданную опцию. Пользователям OZON такое даже не снилось



Популярный маркетплейс запустил собственную нейросеть для поиска товаров по фото. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, теперь пользователи Wildberries смогут еще быстрее и точнее искать подходящие товары по изображению благодаря специально обученной нейросети. Она тренировалась на базе миллионов товаров, продающихся на WB, чтобы выдавать именно тот предмет, который изображен на фото.





«Wildberries запустила нейросеть, которая поможет покупателям при поиске товаров по фото на сайте и в мобильном приложении. Она в три раза точнее распознает объекты, чем предыдущий алгоритм, на котором работал сервис компании», — пресс-служба.



Чтобы воспользоваться поисковой нейросетью, не требуется никаких дополнительных настроек. Достаточно просто выбрать значок камеры в поисковой строке приложения Wildberries и «скормить» ему картинку с товаром. Руководитель отдела рекомендаций WB отмечает, что ИИ учитывает даже мелкие детали изображения.







К сожалению, у главного конкурента WB — OZON — до сих пор нет поиска по фотографии, не говоря уже о специальной нейросети. Найти нужный товар можно либо по текстовому запросу, либо по штрих-коду.