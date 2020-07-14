Вы готовы к безумно горячей летней распродаже популярнейшего софта Microsoft? Сложно в это поверить, но половина лета уже прошла, и позади, мягко говоря, остались сумбурные и хаотичные времена. Нужно надеяться на лучшее и не унывать, тем более, что на сайт Keysworlds проводит крупную распродажу.
2020 год оказался очень трудным для всех людей на планете. Произошло очень много ужасных событий, но это не означает, что и дальше всё будет настолько же плохо. Конечно, распродажа софта вряд исправит ситуацию в международном масштабе, тем не менее, Keysworlds предлагает очень низкие цены на продукты Microsoft, и наверняка это предложение для многих станет некой отдушиной и поднимет настроение.
Эта акция ограничена по времени, она продлится всего одну неделю. Если вы хотели проапгрейдить свою систему, самое время сделать это прямо сейчас, потому что позже такой возможности может не быть.
Keysworlds предлагает условия, перед которыми трудно устоять. При покупке лицензии на Microsoft Office 2016 или Office 2019 по огромной скидке вы бесплатно получаете лицензионную версию Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Да, всё верно. Вы абсолютно получаете бесплатно Windows 10 в редакции Home или Professional (в зависимости от того, какую версию Office приобретёте)
🡺 Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Professional — $36.09
🡺 Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Home — $37.19
🡺 Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Professional — $27.34
🡺 Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Home — $26.68
Скидка 50% на Microsoft Office
Возможно, вам нужен только Office? По промокоду KWS50 вы получите скидку 50% на любую версию и редакцию офисных программ Microsoft. Самые выгодные предложения от Keysworlds:
🡺 Office 2016 home and business for mac — $36.09
🡺 Office 2019 home and business for mac — $84.78
🡺 Microsoft Office 2016 Home and Student для 1 пользователя — $29.42
🡺 Microsoft Office 2019 Home and Student для 1 пользователя — $39.62
🡺 Microsoft Office 365 Professional Plus Account для 1 устройства на 1 год — $16.84
Скидка 38% на любое ПО
Keysworlds также предлагает нашим читателям эксклюзивную скидку 38% по промокоду KWS38 на любые программы, участвующие в летней распродаже. В том числе вы можете приобрести лицензии на Windows 10 по очень привлекательным ценам:
🡺 Windows 10 Professional — $9.49
🡺 Windows 10 Home — $10.17
Не упустите возможность воспользоваться этим предложением. Скидки не могут быть вечными, скоро распродажа закончится и тогда, возможно, вы будете жалеть, что не приобрели лицензионный софт по сниженным ценам.
Легко купить и оплатить
Автоматическая система продаж лицензионных ключей в магазине Keysworlds работает на 100% безотказно. Купленный ключ предоставляется по электронной почте в течение нескольких минут после оплаты. Поддерживается оплата несколькими способами, в том числе с помощью PayPal или банковской карты. Сайт предоставляет круглосуточную техническую поддержку без выходных. По любым вопросам относительно покупки и использования ключей вы можете обращаться по электронной почте service@keysworlds.com.
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