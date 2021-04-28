





В ходе конференции, проведенной 27 апреля, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не только поделился сведениями о доходах компании за третий финансовый квартал 2021 года, но и сообщил интересную статистику о распространении Windows 10. По его словам, новейшая ОС от Microsoft работает на 1.3 млрд активных устройств — то есть тех, которые выходят в интернет хотя бы раз в месяц.Можно заметить, что рост числа работающих на Windows 10 устройств идет постоянно, хотя и не так быстро, как хочет Microsoft: так, через 2 года после релиза, в ноябре 2017 года, под управлением этой ОС работало 600 млн девайсов. После этого компания предсказала, что к лету 2018 года Windows 10 будет работать на 1 миллиарде устройств. Однако на деле даже к марту 2019 года на этой ОС работало «лишь» 800 миллионов девайсов, а рубеж в 1 миллиард был покорен годом позже.При этом можно заметить, что в последнее время Microsoft сместила акцент на другие продукты, такие как Office или облако Azure, а разработка Windows 10 замедлилась — пара последних крупных апдейтов принесли достаточно мало функциональных нововведений. Однако Microsoft подтвердила, что не собирается забрасывать свою систему. «Я хочу превратить Windows из продукта, в котором люди просто нуждаются, в систему, которую они полюбит и захотят пользоваться», — сказал руководитель разработки Windows 10 Панос Панай.И пока что все к этому и идет: осенью нас ждет крупное обновление системы под названием Sun Valley, в котором впервые за более чем 5 лет серьезно поменяется дизайн Windows 10. ОС получит скругленные системные окна и плавающие меню, а о других нововведениях мы скорее всего узнаем в конце мая из итогов конференции разработчиков Build 2021, которую ежегодно проводит Microsoft.