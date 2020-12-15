В скором времени католики будут отмечать Рождество, и в честь этого события многие интернет-магазины проводят распродажу. В том числе те, которые торгуют компьютерными комплектующими, так что это вполне удачное время, чтобы задуматься об апгрейде своего компьютера.
А какой же апгрейд без обновления операционной системы и установки полезных программ? Магазин GoDeal24 предлагает приобрести лицензионные ключи Windows и Office по очень привлекательным ценам — со скидками до 62%.
Распродажа лучшего и самого популярного софта накануне католического Рождества — скидки до 62%!
Миллионы игроков по всему миру приобрели Cyberpunk 2077, а для этой игры на ПК рекомендуется использовать 64-битную версию Windows 10. В магазине Microsoft эта операционная система стоит 259 евро, но вовсе не обязательно тратить такую сумму, ведь GoDeal24 продаёт то же самое на предпраздничной распродаже в десятки раз дешевле — меньше чем за 8 евро.
Лучший выбор:
1. Спецпредложение накануне католического Рождества — скидка до 88%, время и количество ключей ограничено! Применить купон для получения дополнительной скидки нельзя.
Windows 10 Professional (32 или 64 бита) — $7,43
Office 2016 Professional Plus для 1 ПК — $22,81
Office 2019 Professional Plus для 1 ПК — $28,96
2. Скидка 50%. Да, за полцены! Купон — SGO50
Windows 10 Home — $8,16
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC — $9,13
Windows Server 2019 Standard — $16,06
3. Комплект софта — 2 ключа по цене одного, дешевле некуда. Купон — SGO50
Office 2019 Pro + Windows 10 Pro — $34,92
Office 2019 Pro + Windows 10 Home — $35,00
Office 2016 Pro + Windows 10 Pro — $24,74
Office 2016 Pro + Windows 10 Home — $25,01
4. Дополнительные скидки — лучшие программы по максимально низким ценам. Купон — SGO55
Microsoft Office 365 Professional Plus Account для 1 устройства на 1 год — $15,57
Windows 10 Pro + Office 365 Account в наборе — $21,11
Windows 10 Home + Office 365 Account в наборе — $21,75
Microsoft Visio Professional 2019 для 1 ПК — $19,67
Microsoft Project Professional 2019 для 1 ПК– $23,11
Office 2016 Home & Business для Mac — $43,55
Office 2019 Home & Business для Mac — $51,51
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Процесс покупки на GoDeal24 очень простой. Поддерживается несколько платёжных систем, а доставка ключей, само собой, осуществляется бесплатно. Предложение ограничено по времени, купить ключи по сниженным ценам можно только до тех пор, пока они имеются в наличии. Если вы хотите обновить ПО на своём компьютере, не стоит медлить, ведь ключи могут в любой момент закончиться, а потом они будут стоить намного дороже.
Как оплатить ключ с помощью PayPal?
Перейдите на сайт GoDeal24, добавьте интересующий вас продукт в корзину и перейдите на страницу оплаты. Вы можете создать аккаунт или продолжить в гостевом режиме. Выберите платёж через сервис Cwalletco и нажмите Continue.
Перейдите на страницу Order Review и нажмите Place Order.
Нажмите Choose Payment Method и выберите Process Order.
Откроется страница с вариантами оплаты, на которой нужно выбрать PayPal или банковскую карту (тоже через шлюз PayPal с защитой платежа).
Остались вопросы или нужна помощь?
При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@godeal24.com или в живой чат на сайте GoDeal24 — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
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