Конец года — лучшее время для покупки компьютерных комплектующих и компьютерного софта. Только что отгремели крупнейшие распродажи, но интернет-магазинам всё равно надо делать выручку, поэтому они продают многие товары по ещё более низким ценам, чем в ноябре. Вы можете сэкономить на предновогодних и предрождественских распродажах, если ещё не успели закупиться необходимым.
Сайт Keysfan.com проводит предрождественскую распродажу для тех, кто хочет проапргейдить свой компьютер. На этом сейле лицензионный ключ для активации Windows 11 можно приобрести всего за $14,6, а ключа для Office 2021 менее чем за 15 долларов для каждого ПК.
Лучшие предложения на предрождественской распродаже — скидка 62% на Windows и Office!
Вот лишь некоторые продукты, которые продаются на сайте Keysfan:
Поторопитесь, количество ключей строго ограничено, распродажа продлится всего несколько дней!
Подарок при покупке комплекта для ещё большей экономии. Вы платите за один лицензионный ключ, а получаете два ключа (используйте промокод SKF62)
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Не упустите шанс приобрести потрясающие программы по лучшим ценам
Keysfan.com предлагает безопасный и экономически выгодный способ приобретения ключей активации ПО. В этом магазине вы можете приобрести ключи для новейшего софта и проапгрейдить свой компьютер, установив самые новые программы для работы, учёбы, общения и развлечений. Поддерживается оплата различными способами, включая банковские карты и PayPal. В случае возникновения затруднений при покупке или использовании ключей, обращайтесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com.
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Сайт Keysfan.com проводит предрождественскую распродажу для тех, кто хочет проапргейдить свой компьютер. На этом сейле лицензионный ключ для активации Windows 11 можно приобрести всего за $14,6, а ключа для Office 2021 менее чем за 15 долларов для каждого ПК.
Лучшие предложения на предрождественской распродаже — скидка 62% на Windows и Office!
Вот лишь некоторые продукты, которые продаются на сайте Keysfan:
Поторопитесь, количество ключей строго ограничено, распродажа продлится всего несколько дней!
- Windows 11 Professional CD-Key – $14.61
- Windows 10 Professional – $7.43
- Windows 10 Pro Professional - 2 PCs – $11.53
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1PC – $31.01
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5PCs – $72.01 ($14.40 за каждый ПК)
- Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.15
- Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1PC (Phone) – $25.88
- Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1PC (Phone) – $18.71
- Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1PC – $29.98
- Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1PC – $24.86
Подарок при покупке комплекта для ещё большей экономии. Вы платите за один лицензионный ключ, а получаете два ключа (используйте промокод SKF62)
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $37.41
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $44.59
- Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Bundle – $32.29
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle – $33.57
- Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Bundle – $24.74
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle – $25.01
- Windows 11 Professional + Office 2019 Pro Bundle – $40.11
- Windows 11 Professional + Office 2016 Pro Bundle – $33.10
Ещё больше скидок на комплекты ключей >>
Скидка 50% на пожизненную подлинную активацию Windows 10 и Windows 11 — ДА, WINDOWS ВСЕГО ЗА ПОЛЦЕНЫ! (используйте промокод SKF50)
- Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key – $13.57
- Windows 11 Home CD-Key – $16.91
- Windows 11 Professional CD-KEY (5 PCs) – $42.02
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Key - 1 PC – $9.13
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Лучшие цены на софт для дома и офиса (используйте промокод SKF62)
- Project Professional 2021 Key - 1 PC – $25.70
- Visio Professional 2021 Key - 1 PC – $22.97
- Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – $22.15
- Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – $19.37
- Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $14.81
- Microsoft Office 2019 Home and Student - 1 User – $31.15
Не упустите шанс приобрести потрясающие программы по лучшим ценам
Keysfan.com предлагает безопасный и экономически выгодный способ приобретения ключей активации ПО. В этом магазине вы можете приобрести ключи для новейшего софта и проапгрейдить свой компьютер, установив самые новые программы для работы, учёбы, общения и развлечений. Поддерживается оплата различными способами, включая банковские карты и PayPal. В случае возникновения затруднений при покупке или использовании ключей, обращайтесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com.
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