Конец года — лучшее время для покупки компьютерных комплектующих и компьютерного софта. Только что отгремели крупнейшие распродажи, но интернет-магазинам всё равно надо делать выручку, поэтому они продают многие товары по ещё более низким ценам, чем в ноябре. Вы можете сэкономить на предновогодних и предрождественских распродажах, если ещё не успели закупиться необходимым.

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