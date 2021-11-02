Keysfan.com — онлайн-магазин, торгующий подлинными лицензионным ключами для активации популярного софта и игр. В его ассортименте можно найти ключи для самых новых и востребованных программ, а цены одни из самых низких на рынке. Все продукты абсолютно легальные и проходят любые проверки на лицензионность.
Прямо сейчас сайт Keysfan запустил безумную распродажу 11.11, которую ни в коем случае не стоит упускать. Ниже вы найдёте ссылки на ключи для самых выгодных покупок.
Продукты по специальным ценамWindows 10 Professional за $7,29. Windows 10 по праву считается одной из самых продвинутых и надёжных операционных систем. Вы можете быть уверены, что с Windows 10 ваш компьютер сможет работать быстро и плавно, а также будет получать свежие обновления. Кроме того, Windows 10 можно бесплатно проапгрейдить до Windows 11, что тоже немаловажно.
Windows 10 Professional для 2 ПК за $11,39. Если вам необходима лицензия Windows 10, не для одного компьютера, а нескольких, вы можете приобрести этот ключ. Он предназначен для активации ОС на двух ПК.
Windows 11 Professional CD Key за $15,36. Новейшая операционная система вышла около месяца назад, и ключи для её активации уже продаются. Windows 11 предлагает множество улучшений, в том числе связанных с продуктивностью работы и играми.
Microsoft Office 2021 Professional Plus за $37,91. Новейший набор Office 2021 был выпущен одновременно с Windows 11. Он содержит в себе улучшенные версии всех знакомых вам офисных программ, которые стали ещё удобнее, проще и функциональнее. Этот продукт пригодится вам как в работе, так и для личного пользования.
Прочие продукты по специальным ценам:
- Microsoft Office 2019 Professional Plus (1 PC) — $30,86
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (1 PC) — $24,71
- Microsoft Office 2019 Professional Plus (Phone) — $25,61
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Phone) — $19,46
Дополнительные скидкиСкидка 50% на операционные системы. Вы можете приобрести за полцены ключи для таких продуктов, как Windows 11 Home, Windows Server и прочих. Всё, что нужно сделать для этого — указать при оплате промокод SKF50.
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Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.16
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Windows 11 Home CD-Key – $16.91
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Windows 11 Home CD-KEY (5 PC) – $40.94
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Windows Server 2019 Standard – $16.06
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Windows Server 2022 Standard – $25.62
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Windows Server 2022 Datacenter – $27.16
Скидка 62% на комплекты из Windows и Office. Покупая эти продукты вместе, вы экономите ещё сильнее, чем при их покупке по отдельности. Например, комплект из Windows 10 Pro и Office 2021 Pro обойдётся вам всего в $45,57. Для получения скидки 62% укажите при оплате промокод SKF62.
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- Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Bundle – $34.92
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Скидка 62% на различные продукты Microsoft, включая Visio. Для получения этой скидки используйте промокод SKF62.
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Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year –$14.81
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Office 2019 Home and Business for Mac – $103.33
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Простой процесс покупки ключей с онлайн-оплатой
Процесс приобретения ключей на сайте Keysfan максимально простой. Просто подберите нужный вам ключ, добавьте его в корзину и оплатите в течение 24 часов. Через несколько минут после оплаты вы получите по электронной почте ключ, с помощью которого можно активировать лицензионную версию нужного вам ПО. Keysfan — магазин, которому можно всецело доверять в таких вещах, как продажа лицензионных ключей.
Не упустите шанс приобрести потрясающие программы по лучшим ценам
Keysfan предлагает безопасный и экономически выгодный способ приобретения ключей активации ПО. В этом магазине вы можете приобрести ключи для новейшего софта и проапгрейдить свой компьютер, установив самые новые программы для работы, учёбы, общения и развлечений. Поддерживается оплата различными способами, включая банковские карты и PayPal. В случае возникновения затруднений при покупке или использовании ключей, обращайтесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com.
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