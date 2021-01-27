С марта прошлого года многие компании начали переходить на дистанционку из-за пандемии COVID-19, сотрудники стали сидеть дома и работать удалённо. Переход оказался не таким простым, особенно для компаний со сложной IT-структурой.
Интернет-магазин Keysoff.com готов поддержать тех, кто трудится удалённо и начал новый год с распродажи, в рамках которой можно приобрести лицензионный ключ для активации Windows 10 всего за 7,45 доллара, а ключ для Office 2019 за 28,98 доллара — это гораздо дешевле, чем у большинства реселлеров и партнёров Microsoft. С лицензионным софтом работать из дома гораздо проще и удобнее.
2021 год только начался и почему бы не воспользоваться максимально выгодными предложениями на первых в этом году распродажах? Keysoff.com предлагает подлинные лицензионные ключи для активации операционных систем, офисных пакетов и антивирусных программ.
Скидки на софт достигают 90%. Спешите, предложение ограничено!
● Топ 1: Windows 10 Pro 32 или 64 бита — $7,45
Идеально для владельцев небольших бизнесов, которым важна безопасность и функциональность. Новейшая версия операционной системы дешевле, чем когда-либо. Сейчас или никогда больше!
● Топ 2: Office 2019 Professional Plus — $28,98
Продвинутые возможности для проведения презентаций, мощные инструменты для анализа данных, создание и редактирование любых видов документов, работа с электронной почтой — всё это предлагает Office 2019 Professional Plus. Для установки этого пакета требуется Windows 10.
● Топ 3: Office 2016 Professional Plus — 21,80
Всё ещё актуальный набор софта. После нескольких недавних обновлений он стал намного полезнее.
Бонусное предложение — скидка 45% по промокоду SKK45:
- Windows 10 Home — $8,97
- Windows Server 2019 Standard — $17,66
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC — $10,05
Ещё одно бонусное предложение — максимально дёшево! Скидка 58% по промокоду SKK58:
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro — $27,35
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro — $27,64
- Microsoft Office 2016 (Home and Student) — $33,05
- Microsoft Office 2019 (Home and Student) — $34,43
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro — $36,10
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro — $36,15
Дополнительные скидки на софт для работы и обучения — минус 58% по промокоду SKK58:
- Office 365 Account для 1 устройства на 1 год (для Windows) — $14,53
- Office 2016 Home & Business (для Mac) — $40,65
- Office 2019 Home & Business (для Mac) — $60,27
- Visio Professional 2016 — $15,87
- Visio Professional 2019 — $18,36
- Project Professional 2019 — $21,57
- Access Professional 2016 — $16,50
- Windows Server 2016 Standard — $13,49
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