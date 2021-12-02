Microsoft выпустила свежую бета-сборку Windows 11 Dev под номером 22509. Об этом компания рассказала в своем официальном блоге на сайте blogs.windows.com.
Согласно источнику, Windows 11 получила новые функции для панели задач и меню «Пуск». Например, теперь при подключении дополнительных мониторов дата и время отображается на каждом из них — до сих пор они присутствовали только на основном дисплее компьютера.
Кроме того, меню «Пуск» получило новую настройку: теперь пользователь может выбрать, какие элементы он хочет в нем видеть. Найти эти параметры можно, щелкнув правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск». Во всплывающем меню можно увидеть несколько вариантов макетов: «Больше иконок», «Больше рекомендаций» и «По умолчанию». При выборе указанных параметров в окне «Пуск» меняется соотношение количества тех или иных элементов. Вот как это выглядит:
Обновление содержит немало исправлений и улучшений. Например, еще несколько элементов «переехали» в «Параметры» из архаичной «Панели управления». А еще «Экранный диктор» плотнее интегрирован в веб-страницы и помогает удобнее взаимодействовать с ними.
Сборка Windows 11 Dev 22509 пока доступна только пользователям, которые зарегистрировались как бета-тестеры или разработчики. В ближайшее время она выйдет для всех остальных.
Ранее мы рассказали о том, что в Windows 10 и 11 найдены две уязвимости — и они до сих пор официально не исправлены. Впрочем, одну «дыру» закрыли сторонние разработчики, выпустив свой собственный патч.
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Ну, посмотрим, как апдейт дойдёт, что будет. :)