Microsoft случайно показала будущий обновленный дизайн Windows 11 во время январской презентации Windows Developer. Об этом сообщает профильное издание WindowsLatest.
Во время веб-трансляции Microsoft, прошедшей в январе, энтузиасты обратили внимание на нетипичный для Windows 10 и 11 дизайн окошек и элементов рабочего стола на некоторых кадрах видеоряда. Сопоставив всё, что удалось разглядеть, пользователи пришли к выводу, что компания собирается возродить дизайн-код Windows Aero, впервые представленный в Windows Vista и получивший популярность вместе с легендарной и любимой многими «семеркой».
Несмотря на плохое качество скриншота, на нем вполне можно различить признаки дизайна Aero — мягкие скругления окон и элементов меню, полупрозрачный в виде матового стекла заголовок окна и так далее.
Стоит отметить, что оформление Windows Vista в свое время было довольно удачным и красивым, а негатив вызывала нестабильность самой системы. Судя по всему, Microsoft решила возродить Aero и использовать эффект Acrylic вместе с недавно представленным Mica для окон и заголовков. Отметим, что Acrylic является более ресурсоемким эффектом, так как его уровень прозрачности позволяет увидеть гораздо больше элементов позади окна. Ниже можно увидеть разницу в уровне прозрачности между Mica и Acrylic:
Инсайдеры утверждают, что Windows Aero в том или ином виде появится в Windows 11 вместе с выходом будущего апдейта 22H2, который также называют Sun Valley. Кроме того, ожидается, что Microsoft еще глубже интегрирует в систему эффект Mica.
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