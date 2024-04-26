Windows 11 поставит на пользователях очередное «клеймо»

Артем
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Очередной водяной знак будет появляться при несоответствии системным требованиям.

Об этом сообщает пользователь соцсети X под ником Albacore. Он обнаружил в коде инсайдерской сборки Windows 11 24H2 следы опции, которая анализирует железо и отображает водяной знак на рабочем столе, в случае его несоответствия. Такие сообщения встречались и ранее, но на этот раз они коснутся совместимости ИИ-функций.

Судя по всему, корпорация установит базовые требования для работы AI File Explorer или Advanced Copilot, которые доступны только при наличии процессора ARM64 и 16 ГБ «оперативки». К выходу стабильной сборки, список совместимостей могут расширить.

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Проблема может стать массовой, поскольку нейромодули начали внедрять лишь в 14 поколении Intel Core и AMD Ryzen 8000 серии, а также Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus.

Официально Copilot не работает в России, однако не исключено, что водяной знак, как часть обновленной системы, все равно будет высвечиваться при несоответствии системным требованиям.
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Источник:
Toms Hardware
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Комментарии

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Digital Persona
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час назад в 22:05
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