Windows 11 поставит на пользователях очередное «клеймо»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Очередной водяной знак будет появляться при несоответствии системным требованиям.Об этом сообщает пользователь соцсети X под ником Albacore. Он обнаружил в коде инсайдерской сборки Windows 11 24H2 следы опции, которая анализирует железо и отображает водяной знак на рабочем столе, в случае его несоответствия. Такие сообщения встречались и ранее, но на этот раз они коснутся совместимости ИИ-функций.Судя по всему, корпорация установит базовые требования для работы AI File Explorer или Advanced Copilot, которые доступны только при наличии процессора ARM64 и 16 ГБ «оперативки». К выходу стабильной сборки, список совместимостей могут расширить.Проблема может стать массовой, поскольку нейромодули начали внедрять лишь в 14 поколении Intel Core и AMD Ryzen 8000 серии, а также Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus.Официально Copilot не работает в России, однако не исключено, что водяной знак, как часть обновленной системы, все равно будет высвечиваться при несоответствии системным требованиям.