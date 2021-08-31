



Компания Microsoft объявила о дате официального выхода операционной системы Windows 11. Эта ОС выйдет 5 октября 2021 года — начиная с этой даты в продаже появятся устройства, на которые она установлена, можно будет приобрести ключ для её установки, а пользователи Windows 10 смогут обновиться бесплатно.



Microsoft также рассказала об основных особенностях Windows 11. К сожалению сразу после релиза на ней не появится возможность запускать приложения и игры для Android. Компания всё ещё тестирует это нововведение и планирует в ближайшие месяцы открыть доступ к нему пользователям, которые устанавливают тестовые сборки Windows 11 в рамках программы Windows Insider.



11 главных особенностей Windows 11:





Новый дизайн и звуки.

Меню «Пуск» использует возможности облака и Microsoft 365 для отображения последних файлов с синхронизацией между устройствами.

Более эффективная мультизадачность и оптимизация пространства экрана с помощью Snap Layouts, Snap Groups и Desktops.

Чат Microsoft Teams, интегрированный в «Панель задач», — быстрый способ общения со знакомыми.

Виджеты и персонализированная новостная лента на базе ИИ помогут получать важную информацию в любое время поверх рабочего стола.

Windows 11 — это лучшая Windows для геймеров. Она раскроет потенциал устройства благодаря технологиям DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. Xbox Game Pass for PC или Ultimate открывает доступ к более чем сотне топовых игр для ПК с Windows 11 за ежемесячную плату.

В Windows 11 появится новый Microsoft Store с переработанным дизайном, где можно находить приложения, игры, фильмы и сериалы.

Windows 11 — инклюзивная версия Windows с новыми улучшенными специальными возможностями для людей с особыми потребностями.

Еще больше разработчиков смогут размещать приложения в Microsoft Store.

Улучшенная поддержка цифрового пера, сенсорного и голосового ввода.

Коммерческие заказчики могут протестировать Windows 11 в предварительной версии с 31 августа в Azure Virtual Desktop или после открытия общего доступа и в новой Windows 365.





