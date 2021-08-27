



Сайт Windows Report провёл опрос среди своих читателей и выяснил их отношение к Windows 11. Эта операционная система сейчас проходит открытое тестирование и будет выпущена этой осенью.



Обновиться до Windows 11 планируют 53% опрошенных, а 47% хотят остаться на более ранних версиях Windows (в основном Windows 10). Главные претензии к новой ОС — непривлекательный и неудобный интерфейс (50% отказников), похожесть на macOS (6%), недостаточность изменений и нововведений (7%). 13% не смогли объяснить свою неприязнь к Windows 11.



Примечательно, что 35% опрошенных понравилось в Windows 11 то, что меню «Пуск» теперь находится посередине панели задач, и их даже не смущает, что эту панель нельзя перенести вбок или вверх. 26% с нетерпением ждут возможность запускать Android-приложения (в тестовой версии Windows 11 такой функции пока нет). Поддержка GamePass и HDR радует лишь 11% пользователей, новой звуковой схемой и расширенными возможностями восхищено ещё меньше — по 8%.



17% опрошенных вступили в программу Windows Insider для того, чтобы опробовать Windows 11 в числе первых. Остальным респондентам новая операционная система знакома только по обзорам и анонсам или они видели её у друзей.



Проблему с переходом на Windows 11 усугубляют ещё и повышенные системные требования. Только 44% опрошенных указали, что их компьютер соответствует требованиям, а остальные либо не проводили проверку, либо уверены, что их компьютер слишком слабый, чтобы обновиться. Более трети опрошенных после выпуска Windows 11 планируют приобрести ноутбук или планшет с сенсорным экраном, чтобы пользоваться всеми преимуществами новой ОС.







