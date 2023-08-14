Windows научилась выявлять пиратские ключи

Александр


Антивирусная программа Microsoft Defender научился выявлять нелицензионную активацию операционной системы. Патч с этим нововведением распространяется на Windows 10, Windows 11 и серверных версиях Windows.

Microsoft Defender встроен в Windows и не может быть отключён полностью. Даже после приостановки он продолжает сканировать систему, выявляя вредоносную активность. Патч Security Intelligence Update версии 1.395.68.0 добавляет ему сигнатуры нескольких новых троянов и вымогателей, а также блокирует несанкционированное использование службы управления ключами Windows AutoKMS, которая используется для активации Windows пиратским способом.

Пираты уже бьют тревогу и ищут способы обхода этой защиты. Они опасаются, что пиратские активации Windows могут «слететь», и операционная система потребует предоставить ключ, приобретённый легальным способом.
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Комментарии

Misha Gynin
–39
Misha Gynin
Халява прийди 🤣
час назад в 16:46
#
+721
Paspartu
У меня везде лицуха 😎
час назад в 16:59
#
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