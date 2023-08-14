Windows научилась выявлять пиратские ключи

Антивирусная программа Microsoft Defender научился выявлять нелицензионную активацию операционной системы. Патч с этим нововведением распространяется на Windows 10, Windows 11 и серверных версиях Windows.
Microsoft Defender встроен в Windows и не может быть отключён полностью. Даже после приостановки он продолжает сканировать систему, выявляя вредоносную активность. Патч Security Intelligence Update версии 1.395.68.0
добавляет ему сигнатуры нескольких новых троянов и вымогателей, а также блокирует несанкционированное использование службы управления ключами Windows AutoKMS, которая используется для активации Windows пиратским способом.
Пираты уже бьют тревогу и ищут способы обхода этой защиты. Они опасаются, что пиратские активации Windows могут «слететь», и операционная система потребует предоставить ключ, приобретённый легальным способом.