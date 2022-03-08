Wylsacom попал под блокировку из-за стрима Apple

Рестрим презентации Apple в исполнении Валентина Петухова (aka Wylsacom) был заблокирован на YouTube. Это произошло всего через пару минут после начала вещания.



Wylsacom выключал музыку в рекламных роликах, чтобы не прилетал страйк за нарушение авторских прав на треки, но это не помогло. Рестримы презентаций Apple с комментариями Wylsacom и ранее попадали под блокировки, но обычно бан прилетал не сразу. В какой-то момент блогеру это надоело, и он стал вести такие стримы в соцсети «ВКонтакте» (но сегодня решил снова запустить вещание на YouTube).







Канал Wylsacom на YouTube не подвергся блокировке и по-прежнему доступен. Все выложенные на нём видео (кроме презентаций Apple) доступны.

