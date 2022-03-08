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Wylsacom Apple Блокировка

Wylsacom попал под блокировку из-за стрима Apple

Александр
10780

Рестрим презентации Apple в исполнении Валентина Петухова (aka Wylsacom) был заблокирован на YouTube. Это произошло всего через пару минут после начала вещания.

Wylsacom выключал музыку в рекламных роликах, чтобы не прилетал страйк за нарушение авторских прав на треки, но это не помогло. Рестримы презентаций Apple с комментариями Wylsacom и ранее попадали под блокировки, но обычно бан прилетал не сразу. В какой-то момент блогеру это надоело, и он стал вести такие стримы в соцсети «ВКонтакте» (но сегодня решил снова запустить вещание на YouTube). 



Канал Wylsacom на YouTube не подвергся блокировке и по-прежнему доступен. Все выложенные на нём видео (кроме презентаций Apple) доступны.

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Комментарии

IMexanik
+12
IMexanik
Не чего переживет
9 марта 2022 в 14:05
#
–1
Виктор Пересвет IMexanik
«Ничего, переживёт» ….. в одном слове две ошибки…
9 марта 2022 в 15:38
#
kardigan
+1133
kardigan
Ох Вилса. Который раз уже банят, а он всё на те же грабли наступает!
9 марта 2022 в 10:07
#
kardigan
+1133
kardigan
Злые вы стали все какие то…
Прорвемся !
9 марта 2022 в 07:07
#
–42
Snowden kardigan
мы не злыми становимся мы хотим справедливости. Клин клином вышибают.
Вчера в 22:22
#
–42
Snowden
пускай навсегда блокирует предатель продажный suka
9 марта 2022 в 06:55
#
GrenKain
+4
GrenKain
Никогда такого не было и вот опять
Вы каждую презентацию яблока будете это постить?!)))
8 марта 2022 в 23:37
#
–4
PlayWithMe
За его высказывания, пусть валит в ЕС
8 марта 2022 в 22:40
#
zomb13
–6
zomb13 PlayWithMe
Ему нужно стать геем😵тогда будет свой
8 марта 2022 в 22:51
#
–42
Snowden PlayWithMe
верно подмечено. Одел жирный 🐖 кофту #ПИ$ДЕЦ , страдалец нашёлся мля🤦🏻‍♂️ а когда Луганск с ДНР фашисты бомбили, мирных жителей убивали тогда его глаза, голова были в ж0пе. В тот момент чёт он не одевал подобные кофты
9 марта 2022 в 06:53
#
+3
reacher
Почините уже что ли
8 марта 2022 в 22:17
#
+3
reacher reacher
А. На сайте открывается. Через ‘поделиться’. Приложения можно использовать как пушер заголовков новостей. Всё ок. Можно не чинить.
8 марта 2022 в 22:21
#
+12
Eredy AID_001288.1ece40b6b5e647939b277c5a8127f6f2.2117
Но почему то на постоянной основе Вислу блочат.
9 марта 2022 в 09:12
#