Рестрим презентации Apple в исполнении Валентина Петухова (aka Wylsacom) был заблокирован на YouTube. Это произошло всего через пару минут после начала вещания.
Wylsacom выключал музыку в рекламных роликах, чтобы не прилетал страйк за нарушение авторских прав на треки, но это не помогло. Рестримы презентаций Apple с комментариями Wylsacom и ранее попадали под блокировки, но обычно бан прилетал не сразу. В какой-то момент блогеру это надоело, и он стал вести такие стримы в соцсети «ВКонтакте» (но сегодня решил снова запустить вещание на YouTube).
Канал Wylsacom на YouTube не подвергся блокировке и по-прежнему доступен. Все выложенные на нём видео (кроме презентаций Apple) доступны.
Wylsacom попал под блокировку из-за стрима Apple
Александр Кузнецов —
10780
Рестрим презентации Apple в исполнении Валентина Петухова (aka Wylsacom) был заблокирован на YouTube. Это произошло всего через пару минут после начала вещания.
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Комментарии
–1
Виктор Пересвет IMexanik
«Ничего, переживёт» ….. в одном слове две ошибки…
9 марта 2022 в 15:38
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–4
За его высказывания, пусть валит в ЕС
8 марта 2022 в 22:40
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+3
+44
Ой хорош уже, Apple давно чужие стримы блочит…
8 марта 2022 в 22:13
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