Компания Xiaomi подала в суд на Министерство финансов и Министерство обороны США. Она будет добиваться исключения из «чёрного списка» китайских компаний, сотрудничающих с военным ведомством КНДР.
Xiaomi и ещё около десятка компаний были включены в этот список в середине января 2021 года. В отличие от Huawei, Xiaomi не запрещено закупать компоненты для смартфонов у американских компаний и лицензировать Android со встроенными сервисами Google. Ограничения в основном затрагивают инвестиционную деятельность: американским инвесторам запрещено вкладывать деньги в Xiaomi, а до 11 ноября 2021 года они должны избавить от купленных ранее акций компании. Это может привести к падению стоимости акций и снижению рыночной капитализации Xiaomi.
В своём иске Xiaomi отрицает связь с военной отраслью Китая и утверждает, что не принадлежит китайским властям или вооружённым силам КНДР ни полностью, ни частично и не контролируется ими. Xiaomi также утверждает, что запрет на покупку акций американскими инвесторами нанесёт «непоправимый вред способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников». Внесение в «чёрный список» Министерства финансов США, по словам Xiaomi, неконституционно и лишает компанию права собственности без проведения надлежащих правовых процедур.
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