Администрация президента США внесла Xiaomi в санкционный список. Компанию подозревают в тесном сотрудничестве с военными КНР. Помимо Xiaomi в этот список попало ещё девять китайских организаций.
Власти США причислили Xiaomi к «коммунистическим китайским военным компаниям». В отличие от Huawei, никаких серьёзных ограничений для этой компании не введено, она по-прежнему может закупать в США компоненты для смартфонов (в том числе процессоры Snapdragon) и лицензировать Android с сервисами Google.
Ограничения в основном затрагивают инвестиционную деятельность: американским инвесторам запрещено вкладывать деньги в Huawei, а до 11 ноября 2021 года они должны избавить от купленных ранее акций компании. Это может привести к падению стоимости акций и снижению рыночной капитализации Xiaomi.
По словам представителя Xiaomi, внесение в санкционный список никак не отразилось на деятельности компании, она работает как обычно. В настоящее время Xiaomi изучает способы, которые позволят ей защитить инвесторов и не допустить падения стоимости акций.
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Роснано-выпускай Кракена🚽
Когда им уже дадут звание террориста номер 1 на планете и перестанут с ними вести дела....эххх