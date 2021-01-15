Mi 10

Администрация президента США внесла Xiaomi в санкционный список. Компанию подозревают в тесном сотрудничестве с военными КНР. Помимо Xiaomi в этот список попало ещё девять китайских организаций.

Власти США причислили Xiaomi к «коммунистическим китайским военным компаниям». В отличие от Huawei, никаких серьёзных ограничений для этой компании не введено, она по-прежнему может закупать в США компоненты для смартфонов (в том числе процессоры Snapdragon) и лицензировать Android с сервисами Google. 

Ограничения в основном затрагивают инвестиционную деятельность: американским инвесторам запрещено вкладывать деньги в Huawei, а до 11 ноября 2021 года они должны избавить от купленных ранее акций компании. Это может привести к падению стоимости акций и снижению рыночной капитализации Xiaomi.

По словам представителя Xiaomi, внесение в санкционный список никак не отразилось на деятельности компании, она работает как обычно. В настоящее время Xiaomi изучает способы, которые позволят ей защитить инвесторов и не допустить падения стоимости акций.

А мы по итогам вчерашней презентации Samsung Galaxy Unpacked проводим небольшой опрос, как вам модельный ряд S21 — переходи по ссылке и отвечай.


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