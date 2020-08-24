11 августа Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 10 Ultra, выпуск которого приурочен к 10-летнему юбилею компании. Чуть позже стало известно, что Xiaomi планирует продавать эту новинку только в Китае и не хочет выпускать её за пределы страны.
Конечно, это расстроило фанатов Xiaomi по всему миру, ведь Mi 10 Ultra получился по-настоящему выдающимся. У этого смартфона экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима HDR10+, процессор Qualcomm Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ в накопителе, набор из четырёх камер со 120-кратным зумом и керамический или прозрачный стеклянный корпус.
Компания DxOMark поставила Mi 10 Ultra на первое место по качеству фотосъёмки. Ещё одна отличительная особенность этого смартфона — поддержка 120-ваттной зарядки, благодаря которой аккумулятор ёмкостью 4500 мАч можно зарядить с 0 до 100% всего за 23 минуты.
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая Xiaomi выпустить Mi 10 Ultra за пределами Китая. Если она наберёт достаточно большое число подписей, компании не останется ничего другого, кроме как прислушаться к пожеланию своих фанатов. С учётом своих выдающихся характеристик и относительно скромной цены, Mi 10 Ultra имеет все шансы стать общемировым хитом.
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