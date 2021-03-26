





Камеры в смартфонах продолжают улучшаться, делая ненужными фотоаппараты-«мыльницы», и очередным витком в их развитии смогла похвастаться компания Xiaomi. Ее смартфон Mi Mix 4 станет первым в мире девайсом с так называемым жидким объективом, или объективом-хрусталиком.Xiaomi проводит параллель с человеческим глазом, в котором есть хрусталик, который под воздействием мышц может менять форму, тем самым позволяя фокусироваться на очень разных дистанциях. В камере Mi Mix 4 хрусталик заменен жидкостью, а мышцы — специальной пленкой. По словам компании, такое нововведение позволяет камере быстрее фокусироваться, а также работать сразу в двух режимах, макро и теле.Разумеется, новые разработки стоят дорого, и Mi Mix 4 дешевым не будет: глава Xiaomi Лей Цзунь сказал, что за новинку придется отдать 10 000 юаней, или около 115 тысяч рублей. Это немалая цена для современного смартфона, однако Цзунь считает, что она оправдана: Mi Mix 4 будет «нафарширован» современными технологиями, которые кроме жидкого объектива будут включать гибкий экран, топовое «железо» и быструю зарядку. Дебют смартфона назначен на 29 марта — тогда мы и узнаем полностью все детали о нем.