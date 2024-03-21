Xiaomi, HUAWEI, Honor и Oppo оставят привычные фото в прошлом

Артем
ae5uars6i.png
Фото: Unsplash

Бренды объединились и работают над созданием нового стандарта HDR. Результаты обещают показать уже в этом году.

Также в проекте участвует Tencent и UWA Alliance — Всемирный альянс индустрии видео Ultra HD. 

Согласно документам, новый формат позволит делать HDR-снимки без дополнительного слоя SDR. Технология имеет сразу несколько плюсов: фото проще редактировать, а объем файла будет значительно меньше. 

aerhaethj.png

Более детальные подробности пока держат в секрете. Известно, что проект уже получил одобрение UWA Alliance и предположительно будет представлен в конце 2024 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Как бесплатно получить полный безлимит в «Google Фото» на любом смартфоне
Nothing Phone (2a) проверили на прочность. Результат превзошёл ожидания
«Эта штука словно жарится на гриле»: владельцы Samsung Galaxy Ultra S24 нашли проблему, о которой невозможно забыть

Рекомендации

Рекомендации

Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14
Обновление OneUI 6.0 ломает полезную опцию на смартфонах Samsung Galaxy
«Яндекс» признал, что повышает цены для обладателей подписки «Плюс»
Таксисты возмутились от наглости пассажиров: за копейки вызывают самые крутые машины и обносят салон подчистую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии