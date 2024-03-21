Xiaomi, HUAWEI, Honor и Oppo оставят привычные фото в прошлом

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Бренды объединились и работают над созданием нового стандарта HDR. Результаты обещают показать уже в этом году.Также в проекте участвует Tencent и UWA Alliance — Всемирный альянс индустрии видео Ultra HD.Согласно документам, новый формат позволит делать HDR-снимки без дополнительного слоя SDR. Технология имеет сразу несколько плюсов: фото проще редактировать, а объем файла будет значительно меньше.Более детальные подробности пока держат в секрете. Известно, что проект уже получил одобрение UWA Alliance и предположительно будет представлен в конце 2024 года.