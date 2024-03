Nothing Phone (2a) проверили на прочность. Результат превзошёл ожидания

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Автор YouTube-канала PBKreviews решил проверить недавно вышедший смартфон Nothing Phone (2a) на прочность, устроив серию дроп-тестов девайса.Весь процесс блогер показал в новом ролике. Сразу отметим, что в отличие от других смартфонов бренда, Nothing Phone (2a) получил дисплей с довольно старым защитным стеклом Gorilla Glass 5, алюминиевую рамку и заднюю панель из пластика. Вероятно, благодаря такой комбинации компонентов, он отлично справился с испытанием.После нескольких падений на асфальт, на нём не было зафиксировано серьёзных повреждений. Nothing Phone (2a) отделался парочкой потертостей и царапин.Возможно, для кого-то успешное прохождение дроп-теста станет решающим фактором при покупке Nothing Phone (2a).