Nothing Phone (2a) проверили на прочность. Результат превзошёл ожидания

Фархад
NP2a

Автор YouTube-канала PBKreviews решил проверить недавно вышедший смартфон Nothing Phone (2a) на прочность, устроив серию дроп-тестов девайса.

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Весь процесс блогер показал в новом ролике. Сразу отметим, что в отличие от других смартфонов бренда, Nothing Phone (2a) получил дисплей с довольно старым защитным стеклом Gorilla Glass 5, алюминиевую рамку и заднюю панель из пластика. Вероятно, благодаря такой комбинации компонентов, он отлично справился с испытанием.



После нескольких падений на асфальт, на нём не было зафиксировано серьёзных повреждений. Nothing Phone (2a) отделался парочкой потертостей и царапин.

Возможно, для кого-то успешное прохождение дроп-теста станет решающим фактором при покупке Nothing Phone (2a).
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Источник:
PBK Reviews
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