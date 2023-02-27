Дизайн IPhone 15 Pro Max сравнили с iPhone 14 Pro Max. Лучше почти во всем

Артем
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Согласно свежим рендерам, флагман получит более тонкие рамки, титановый корпус и разъем USB-C. Информацией поделился профильный ресурс 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Ice Universe. 

Как сообщает источник, изображения созданы на основе чертежей, которые отправляются производителям аксессуаров. iPhone 15 Pro Max будет отличаться от предшественника по высоте и ширине, но будет немного толще iPhone 14 Pro Max. Выступ камеры станет меньше, а грани корпуса получат более плавный переход за счет скругления и будут выполнены из титана. На рендерах отсутствуют кнопки громкости и питания, что может говорить об отказе привычных «качелек» в пользу сенсорных решений. Также разъем Lightning заменят на USB-C.

Сравнение iPhone 15 Pro Max и IPhone 14 Pro Max

  • Высота: 159,9 мм вместо 160,7 мм
  • Ширина: 76,7 мм вместо 77,6 мм 
  • Толщина: 8,3 мм вместо 7,85 мм
  • Толщина выступа камеры: 3,6 мм вместо 4,18 мм
  • Общая толщина: 11,84 мм вместо 12,03 мм

Ожидается, что презентация линейки смартфонов iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+5040
tellurian
Что значит лучше во всём?
Сегодня в 10:52
#
+63
MRS
Толще(
Будем ждать что нибудь потоньше 😄
Сегодня в 11:16
#
Tormaz
+509
Tormaz
По дизайну он лучше во всем. Но как отличить один от другого
Сегодня в 12:28
#