Дизайн IPhone 15 Pro Max сравнили с iPhone 14 Pro Max. Лучше почти во всем

Высота : 159,9 мм вместо 160,7 мм

: 159,9 мм вместо 160,7 мм Ширина : 76,7 мм вместо 77,6 мм

: 76,7 мм вместо 77,6 мм Толщина : 8,3 мм вместо 7,85 мм

: 8,3 мм вместо 7,85 мм Толщина выступа камеры : 3,6 мм вместо 4,18 мм

: 3,6 мм вместо 4,18 мм Общая толщина: 11,84 мм вместо 12,03 мм

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Согласно свежим рендерам, флагман получит более тонкие рамки, титановый корпус и разъем USB-C. Информацией поделился профильный ресурс 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Ice Universe.Как сообщает источник, изображения созданы на основе чертежей, которые отправляются производителям аксессуаров. iPhone 15 Pro Max будет отличаться от предшественника по высоте и ширине, но будет немного толще iPhone 14 Pro Max. Выступ камеры станет меньше, а грани корпуса получат более плавный переход за счет скругления и будут выполнены из титана. На рендерах отсутствуют кнопки громкости и питания, что может говорить об отказе привычных «качелек» в пользу сенсорных решений. Также разъем Lightning заменят на USB-C.Ожидается, что презентация линейки смартфонов iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года.