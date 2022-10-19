Xiaomi Google Фото

Xiaomi объединит галерею смартфонов с «Google Фото». Что изменится для пользователей?

Александр
В середине октября компания Xiaomi объявила о предстоящем закрытии облачного сервиса Xiaomi Cloud. Он использовался для синхронизации различных данных, в том числе фотографий и видео.

Как выяснил сайт GizmoChina, обладатели смартфонов Xiaomi не пострадают от этого решения, напротив — даже выиграют. Дело в том, что Xiaomi планирует интегрировать в приложение «Галерея» встроенную поддержку сервиса «Google Фото», который предоставляет бесплатно в несколько раз больше места, чем было в Xiaomi Cloud.



Пользователи смартфонов Xiaomi смогут хранить фотографии и видеозаписи как на самих устройствах, так и в облаке Google, причём по умолчанию предоставляется 15 ГБ (а не 5 ГБ, как было в Xiaomi Cloud). Подписчики Google One получат ещё больше места — 100 ГБ.

Обновлённая версия оболочки MIUI с «Галереей», в которую интегрирован сервис «Google Фото», будет представлена 24 октября. Сначала она станет доступна жителям азиатских стран (но не в Китае, где почти все сервисы Google заблокированы), а в дельнейшем доберётся до других государств, в том числе России.
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