Компания Xiaomi представила в Индии дешевые беспроводные наушники с шейным ободком Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro. Они отличаются достаточно низкой ценой — 1799 рупий (около 25 долларов или 1900 рублей), при этом предлагают неплохие характеристики за такие деньги.
Во-первых, они обладают системой шумоподавления: по словам компании, наушники способны снизить громкость окружающих звуков до 25 дБ. Во-вторых, наушники могут похвастаться водозащитой по стандарту IPX5, что делает их защищенными от воды и пота.
Что касается остальных характеристик, то Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro обладают 10-миллиметровыми динамиками, а аккумулятор на 150 мАч обеспечивает до 20 часов проигрывания музыки на громкости в 50%. Подключаются наушники по Bluetooth 5.0 и имеют режим низкой задержки.
Также они могут похвастаться небольшим весом — всего 36 грамм, а что касается нюанса: для зарядки используется уже устаревший разъем microUSB. Впрочем, низкая цена компенсирует этот недостаток.
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Где я живу, OEM версии дороже, чем BOX. Это я сужу по нескольким сайтам, на которых я могу все это добро заказать. Только на одном этом сайте такая низкая цена, и там только BOX версия. Но если ещё проехаться по магазинам, то да, возможно и есть OEM. Но я пока веду пристрелку, у меня ещё месяц для подбора, потом нужно будет ехать и что-то брать.